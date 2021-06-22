Стоимость биткоина опускалась ниже отметки 30 тыс. долларов впервые с января, свидетельствует информация сайта Coindesk.com.

По состоянию на 18:20 мск криптовалюта стоит 31 010,47 доллара (снижение на 5,78% за сутки), ее рыночная капитализация составляет 581,14 млрд долларов. Минимальный уровень за последние сутки — 28 814,75 доллара.

Курс биткоина опускался во вторник ниже долгосрочного уровня поддержки в 30 тыс. долларов впервые с января, говорится в материале на сайте. Как поясняется, падение произошло на следующий день после того, как Народный банк Китая предписал крупнейшим финансовым институтам страны прекратить обеспечивать возможность проведения операций с криптовалютами.

Напомним, что в мае этого года стоимость биткоина уже приближалась к отметке 30 тыс. долларов, тогда падение также было связано с ограничениями в Китае.



Максимальная за всю историю стоимость биткоина — 64 829,14 доллара, этот показатель был достигнут в апреле.