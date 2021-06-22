Рейтинговое агентство изменило для Кредит Европа Банка прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента с «негативного» на «стабильный» и подтвердило долгосрочный РДЭ на уровне «ВВ-». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.

Как поясняют аналитики, РДЭ банка обусловлен его самостоятельной кредитоспособностью, которая отражена в его рейтинге устойчивости «bb-». По их данным, рейтинг устойчивости отражает достаточно ограниченные рыночные позиции банка в концентрированном российском банковском секторе, некоторые дисбалансы в бизнес-модели, обуславливающие волатильность показателей роста и стоимости риска в последние годы, и лишь умеренные финансовые показатели.

Пересмотр прогноза на «стабильный» отражает мнение Fitch о снижении рисков по качеству активов Кредит Европа Банка, что, как следствие, ограничивает давление на показатели прибыльности и капитализации. Кроме того, Fitch полагает, что операционная прибыль до отчислений под обесценение должна быть достаточной, чтобы покрывать потенциальное ухудшение качества активов кредитной организации.

Пересмотр прогноза по РДЭ банка также подкрепляется стабильным прогнозом по операционной среде в России. По мнению агентства, влияние пандемии на российскую экономику обусловило лишь умеренное ослабление качества активов и прибыльности российских банков в 2020 году. «По нашим ожиданиям, рост реального ВВП в России восстановится до 3,7% в 2021 году после сокращения на 3% в 2020-м, и это должно поддержать прибыльность в банковском секторе в 2021 году», — пишут эксперты.

Fitch повысило прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,7% Рейтинговое агентство Fitch улучшило ожидания по росту ВВП России в 2021 году на 0,4 процентного пункта — до 3,7%, следует из обновленного глобального экономического прогноза агентства.

Они указывают, что кредитный риск обусловлен главным образом кредитным портфелем банка, который составлял 74% от суммарных активов на конец I квартала 2021 года, за вычетом резервов под обесценение. Доля обесцененных кредитов увеличилась до 12% от валовых кредитов на конец 2020 года с 9% на конец 2019-го ввиду пандемии, а затем снизились до 10% на конец I квартала 2021-го в связи со списаниями, в основном по необеспеченным потребительским кредитам. В числе прочего отмечается, что банк имеет значительную долю кредитов в секторе строительства и недвижимости, где сроки, как правило, являются длинными, а погашение некоторых кредитов может быть обеспечено только за счет продажи объектов недвижимости. В сегменте розничного кредитования (67% от валовых кредитов на конец отчетного квартала) банк сфокусирован в основном на автокредитах (56% от валовых розничных кредитов), которые несут достаточно низкий риск ввиду наличия ликвидного залогового обеспечения.

На прибыльность банка негативное влияние оказало ослабление качества активов в 2020 году: стоимость риска (4,4% от средних кредитов) превышала прибыль банка до отчислений под обесценение (3,6% от средних кредитов), что обусловило отрицательную доходность на средний капитал в 3%. При этом стоимость риска снизилась в I квартале.

Капитализация банка была в целом стабильной, указывают аналитики. Fitch не ожидает существенного давления на капитализацию финучреждения в среднесрочной перспективе, поскольку умеренный рост взвешенных по риску активов, как ожидается, будет компенсироваться положительным генерированием капитала за счет прибыли.