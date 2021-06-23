Международная платежная система Visa планирует развивать в России сегмент бизнес-платежей, где «есть огромный потенциал для роста», пишет РБК . Об этом рассказал гендиректор Visa в России Михаил Бернер. По его словам, компания ожидает роста цифровизации платежей внутри этого сегмента. Для развития b2b-сегмента Visa выделила три стратегических направления: рост числа карточных платежей, развитие некарточных трансграничных платежей и цифровизация внутренних процессов кредиторской и дебиторской задолженности.

Так, Visa с 23 июня запускает в России сервис некарточных трансграничных платежей для корпоративных клиентов (Visa B2B Connect), который позволит проводить трансграничные платежи между предприятиями внутри платформы, пояснили в пресс-службе компании. Платформа использует соединение «один ко многим», за счет чего сокращается количество корреспондентских переводов, необходимых для обработки платежа. Проект будет запущен в партнерстве с Модульбанком.

По словам партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, такой сервис не несет рисков нарушения правил валютного контроля.

Visa нужно занимать новые ниши, поскольку появляются новые конкурентные продукты, для работы которых не нужны посредники в виде платежных систем, отметил руководитель отдела продаж международного платежного провайдера ECOMMPAY Владимир Поляков. Например, это уже популярная в России Система быстрых платежей. Visa и Mastercard активно двигаются в направлении b2b-сегмента, чтобы диверсифицировать бизнес, а также потому, что стоимость платежных услуг в этом сегменте достаточно высока, считает он. По словам руководителя направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково — РЭШ» Егора Кривошеи, на сегодняшний день платежи МСБ в ретейле совершаются в основном с помощью наличных, а платежи между крупными организациями — по счетам. Успехи Visa с точки зрения доли на рынке будут зависеть от наличия уникальных предложений для МСБ, считает он.