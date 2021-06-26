🔸 Можно сколько угодно спорить о том, какие банки самые надежные, но большинство российских вкладчиков давно для себя однозначно ответили на этот вопрос. О лучших предложениях по депозитам в банках, подконтрольных государству, узнаем из Разбора Банки.ру.



🔸 Ваш автомобиль старше десяти лет? Готовьтесь к проблемам с покупкой каско. О том, когда еще страховщики отказывают в продаже автополисов и законно ли это, читайте в материале.



🔸 Ипотечный кредит для многих — единственная возможность обзавестись собственным жильем. О том, как правильно купить недвижимость в кредит и не прогадать, рассказываем в рубрике #оденьгахпросто.



🔸 Инвестиции могут стать наркотиком! К лету 2021 года более 12,2 млн россиян завели брокерские счета на Московской бирже. Свыше 100 млрд рублей они вложили в ценные бумаги за месяц. Люди несут деньги на биржу в надежде заработать. Или выиграть... О том, как не стать биржевым игроманом, читайте в рубрике «Обучение инвестициям».

🔸 В пандемию в России стремительно выросли две вещи: продажи планшетов и количество пользователей инвестиционных приложений. Банки.ру проверил, как они сочетаются между собой. Ознакомиться с рейтингом планшетных приложений для инвесторов, можно здесь.



🔸 «Сбер Управление Активами» запустила пять «инновационных» биржевых фондов. О том, насколько «умные» фонды могут быть интересны рядовому инвестору, узнаем из публикации.



🔸 Интрига закручивается: четвертая неделя битвы портфелей на инвестшоу «Это к деньгам». Лена сделала хитрый ход и выбилась в лидеры, а Влад скатился на третье место. Ходы участников инвестшоу оценивает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.