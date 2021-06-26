Банк ДОМ.РФ предлагает компаниям малого бизнеса рефинансирование выданных под залог недвижимости кредитов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Под условия программы попадают кредиты, предметом залога по которым выступают как готовые жилые и нежилые помещения, так и строящиеся объекты, аккредитованные банком. В рамках программы можно рефинансировать кредит на срок до 15 лет по ставке от 6%», — говорится в релизе.

Банк ДОМ.РФ напоминает, что предоставляет полный спектр услуг для малого бизнеса: расчетно-кассовое обслуживание, бизнес-карту, зарплатное обслуживание, эквайринг, спецсчета для участников закупок, кредитные продукты. Клиентам банка — предпринимателям и юридическим лицам также доступны сервисы и бонусы от партнеров банка: телефония для бизнеса, скидки на экспресс-доставку.

