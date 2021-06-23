Технологии станут драйвером роста экономики, а победят те страны и компании, которые будут их успешно осваивать. Такое предположение озвучил председатель правления СберБанка Герман Греф в интервью Forbes .

«Я думаю, что драйвером роста экономики будут в первую очередь технологии, и победят те страны и компании, которые будут успешно осваивать новые технологии. Победителями будут, в конце концов, те, кто сумеет модернизировать свои образовательные системы», — сказал Греф.

Он отметил, что сейчас в мире наблюдается большой дефицит стратегических, долгосрочных решений. «Государства все чаще осознают, что они находятся в конкурентных отношениях с продвинутыми компаниями, и население требует государственных услуг в один клик. Я думаю, что государство, в конце концов, справится с этим вызовом, с цифровой трансформацией. Но вот где оно остановится — это большой вопрос. С нашими традициями мы можем этот маятник сильно качнуть», — заявил он.

По словам Грефа, если государство пройдет цифровую трансформацию, то из-за возникших технологических особенностей и огромного объема данных будет большой соблазн превратить государство в бизнес-игрока. «Экосистемы и их способность к клиентоцентричности и оказанию качественных сервисов через технологии, и понимание потребностей клиента — это очень серьезные конкуренты для всех игроков», — заключил он.