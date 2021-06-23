Россельхозбанк повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов с возможностью совершения приходных и расходных операций. Изменение доходности составило до 0,4 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации. Кроме того, банк обновил условия акции «Жаркий процент».



Максимальная ставка 4,5% устанавливается по пенсионным вкладам. Минимальный размер вклада составляет всего 500 рублей с возможностью совершения как приходных, так и расходных операций.

Вклады можно оформить как в офисе банка, так и с использованием дистанционных каналов.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

РСХБ также расширил условия акции «Жаркий процент» и предлагает открыть вклад «Доходный» на срок 1,5 года по ставке 5,5% годовых в дополнение к уже действующим срокам размещения средств на один и три года.

Специальное предложение для клиентов действует до 31 июля 2021 года включительно. В период действия акции можно открыть вклад на срок от года до трех лет по ставке до 6% годовых в зависимости от срока размещения средств. Выплата процентов будет осуществляться в конце срока, минимальная сумма размещения составляет всего 3 тыс. рублей.