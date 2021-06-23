Россельхозбанк повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов с возможностью совершения приходных и расходных операций. Изменение доходности составило до 0,4 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации. Кроме того, банк обновил условия акции «Жаркий процент».
Максимальная ставка 4,5% устанавливается по пенсионным вкладам. Минимальный размер вклада составляет всего 500 рублей с возможностью совершения как приходных, так и расходных операций.
Вклады можно оформить как в офисе банка, так и с использованием дистанционных каналов.
РСХБ также расширил условия акции «Жаркий процент» и предлагает открыть вклад «Доходный» на срок 1,5 года по ставке 5,5% годовых в дополнение к уже действующим срокам размещения средств на один и три года.
Специальное предложение для клиентов действует до 31 июля 2021 года включительно. В период действия акции можно открыть вклад на срок от года до трех лет по ставке до 6% годовых в зависимости от срока размещения средств. Выплата процентов будет осуществляться в конце срока, минимальная сумма размещения составляет всего 3 тыс. рублей.