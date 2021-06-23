ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 24 июня.

Курс доллара понизился на 49,9 копейки, составив 72,6671 рубля (73,1661 рубля на 23 июня). Курс евро снизился на 35,4 копейки до 86,7137 рубля (87,0677 рубля на 23 июня).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:21 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 72,59 рубля (минус 29 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 86,7 рубля (минус 36 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 72,51—72,98 рубля за доллар и 86,56—87,21 рубля за евро.