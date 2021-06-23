Агентство по страхованию вкладов в судебном порядке потребовало с лиц, контролировавших банк «Кредит Экспресс», более 1,325 млрд рублей. Сообщения о подаче 17 июня 2021 года соответствующего заявления в Арбитражный суд Ростовской области размещены во вторник и среду , 22 и 23 июня, на сайте АСВ, которое с конца июня 2018 года, когда банк был признан банкротом, осуществляет там процедуру конкурсного производства.

Ответчиками по иску выступают Алла Кабанова, Елена Чуева, Мария Антонова, Александр Пивень, Анна Ибрагимова, Ольга Макосова, Роман Яворский, Василий Бойко-Великий.

Напомним, что Алла Кабанова возглавляла банк в статусе директора, Александр Пивень и Ольга Макосова также входили в дирекцию. Кабанова и Василий Бойко-Великий были членами совета директоров кредитной организации и входили в число ее совладельцев.

В одном из сообщений АСВ разъясняется, что, как было установлено в ходе конкурсного производства, «в банке необоснованно погашались регистрационные записи об ипотеке, залогодержателем по которой выступал банк. Кроме того, контролировавшие банк лица замещали ликвидные активы банка на заведомо невозвратную ссудную задолженность юридических и физических лиц, а также на безнадежные права требования к неплатежеспособным цессионариям».

Агентство в середине марта этого года подало иск к Кабановой, Чуевой и Антоновой на 204 млн рублей примерно с таким же обоснованием.

Дело о хищении у банка «Кредит Экспресс» 190 млн рублей направлено в суд Уголовное дело о хищении и легализации принадлежавших банку «Кредит Экспресс» более 190 млн рублей направлено в суд, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Ранее в текущем месяце сообщалось о направлении в суд дела о хищении у банка «Кредит Экспресс» 190 млн рублей. Обвинительное заключение было утверждено в отношении Аллы Кабановой, ее сына Константина Кабанова, акционеров банка Василия Бойко-Великого и Татьяны Макаренко, бывших главного бухгалтера кредитной организации Марии Антоновой, начальника кредитного отдела Анастасии Новотной и старшего экономиста кредитного отдела Егора Пихтина. Как полагает следствие, в период с 2013 по 2018 год эти лица при участии бывшего руководителя московского филиала банка Елены Чуевой и начальника отдела кассовых операций Натальи Ципиновой похитили в банке более 190 млн рублей (уголовные дела в отношении последних были направлены в суд ранее в связи с заключением с ними досудебного соглашения о сотрудничестве; в отношении Чуевой в апреле этого года был вынесен приговор по делу на 95 млн рублей).



Следствие полагает, что фигуранты оформляли подложные договоры кредитования на бывших клиентов банка «Кредит Экспресс», а также на сотрудников подконтрольных юридических лиц. Кабанова, ее сын, Бойко-Великий и Макаренко непосредственно получали денежные средства и распределяли их среди участников схемы. Кроме того, они оформляли поддельные кассовые ордера и другие документы, на основании которых снимали наличные денежные средства с расчетных счетов клиентов учреждения, заключивших с банком договоры вклада. Впоследствии часть похищенных средств была легализована с целью придания правомерного вида владению ими.

Лицензия у банка «Кредит Экспресс» была отозвана 15 марта 2018 года.