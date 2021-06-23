ОТП Банк поднял ставки по вкладам. Как поясняется в сообщении кредитной организации, такое решение принято вслед за недавним повышением ключевой ставки ЦБ РФ на 0,5 процентного пункта, и теперь клиенты могут заработать на своих депозитах в среднем на 0,7 п. п. больше.

Изменения коснулись всех регулярных вкладов ОТП Банка. В частности, по депозиту «Двойная выгода» на срок 366 дней максимальная ставка теперь составляет 6,5% годовых. Максимальная ставка по вкладу «Проценты сразу», который оформляется на 366, 549 и 732 дня с выплатой процентов на следующий день после размещения, составляет 5,75% годовых.



Кроме того, с 23 июня ОТП Банк предлагает новый вклад «Мой доход» с повышенной ставкой за счет оформления пакета дополнительных услуг. Новые клиенты финучреждения смогут открыть вклад со ставкой до 6,2% на срок от шести до 24 месяцев. Минимальная сумма вклада составляет 100 тыс. рублей.