Под критерии самозанятых попадает 20% трудоспособного населения России, или 15 млн человек. Такая оценка приводится в исследовании «Самозанятые: потребности и перспективы рынка» компании Frank RG.

Из них официально оформили статус лишь около 2,4 млн человек, остальные заняты в теневой экономике.

«Мы полагаем, что число официально зарегистрированных самозанятых граждан будет расти и к 2024 году достигнет 8,4 млн человек. Их доход составит около 2,9 трлн [рублей]. Это означает около 116 млрд рублей налогов ежегодно. При этом почти половина самозанятых так или иначе останутся в тени», — говорится в релизе.

Эксперты отмечают, что пополнение рядов официально зарегистрированных самозанятых может произойти в основном за счет официально безработных (5,9%, или 4,317 млн человек, по данным Росстата на декабрь 2020 года), людей, которые работают неофициально без регистрации своей деятельности (20,5%, или 14,502 млн человек, по состоянию на тот же период времени), а также предпринимателей (ИП, микробизнес).

В исследовании приводятся данные Высшей школы экономики, согласно которым для 71% самозанятых их занятия являются основной деятельностью. Больше всего самозанятых работает в сфере моды и красоты (28,3%), торговли (18,5%), строительства и ремонта (8,5%).

Однако, несмотря на официальный статус таких граждан, большинство банков пока не готовы кредитовать самозанятых, а также предлагать им отдельные продукты (тарифы на услуги равны тарифам для физлиц или ИП), говорится в релизе. При этом юридические лица довольно часто используют самозанятых для оптимизации налогообложения.