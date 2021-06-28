Все любят акции и распродажи. Не всегда, но чаще всего это возможность хорошо сэкономить на покупке товара или услуги. Почему не всегда? Согласитесь, что не раз сталкивались с ситуацией, когда «акция» — это всего лишь маркетинговая уловка и способ стимулирования спроса при неизменной цене или даже по цене выше, чем до акционной кампании. Хорошо, если вы обладаете феноменальной памятью или просто следите за ценой товара или услуги на протяжении какого-то времени, потому что в противном случае узнать выгоду от покупки «по акции» будет затруднительно, а порой и невозможно.

А как насчет акций по финансовым продуктам? Например, потребительские кредиты. Они также направлены на стимулирование спроса со стороны как новых клиентов банка, так и действующих. Акции здесь в основном приурочены к праздникам или конкретным событиям, например, новогодние акции рассчитаны на крупные покупки или подарки, похожая ситуация складывается перед 8 Марта и 23 Февраля, также сюда стоит отнести 1 сентября, в остальном это акции к майским праздникам и летнему отдыху.

Стоит отметить, что в последнее время банки менее активно предлагают акции, но при этом часто улучшают условия по действующим базовым продуктам. Давайте рассмотрим, какие акции предлагают банки на сегодняшний день.

Банк

Название продукта

Период действия продукта

Сумма, руб.

Срок

Ставки, %[*]

от

до

от

до

от

до

«Долинск»

«Акция»

до 30.06.2021

500 000

2 000 000

3 месяца

5 лет

10,25

10,25

«Россия»

«Деньги – возможности, для бюджетников без обеспечения»

до 30.06.2021

200 000

1 500 000

1 год

5 лет

9,5

9,5

«Деньги – возможности, для бюджетников с обеспечением»

до 30.06.2021

200 000

3 000 000

1 год

5 лет

9,5

9,5

«Рефинансирование, для бюджетников без обеспечения»

до 30.06.2021

200 000

1 500 000

1 год

7 лет

9,5

9,5

«Рефинансирование, для бюджетников с обеспечением»

до 30.06.2021

200 000

3 000 000

1 год

5 лет

9,5

9,5

Банк ДОМ.РФ

«Наличными»

до 30.06.2021

100 000

5 000 000

2 года

7 лет

0,1

11,9

Владбизнесбанк

«Бюджетный»

до 30.06.2021

30 000

700 000

6 месяцев

5 лет

7,5

7,5

СМП Банк

«Рефинансирование»

до 30.06.2021

650 000

3 000 000

13 месяцев

3 года

5,9

6,9

«На любые цели»

до 30.06.2021

650 000

3 000 000

13 месяцев

3 года

5,9

6,9

«Вологжанин»

«Легкий»

до 31.08.2021

30 000

1 000 000

2 года

5 лет

8,9

13,9

«С поручителем»

до 31.08.2021

30 000

1 000 000

2 года

5 лет

8,9

13,9

«Пенсионный»

до 31.08.2021

10 000

750 000

6 месяцев

5 лет

8,9

13,9

МКБ

«Время возможностей»

до 31.07.2021

100 000

3 000 000

6 месяцев

7 лет

7,9

20,9

Россельхозбанк

«На все что хочется»

До 01.09.2021

30 000

5 000 000

13 месяцев

7 лет

3

10

«Форштадт»

«Акционный»

до момента отмены

100 000

1 000 000

6 месяцев

7 лет

13,7

15,7

«Акционный для бюджетников и пенсионеров»

до момента отмены

100 000

1 500 000

6 месяцев

7 лет

11,7

14,7

Примсоцбанк

«Акционный без обеспечения»

до момента отмены

30 000

500 000

13 месяцев

5 лет

8,4

8,4

«Акционный с обеспечением»

до момента отмены

300 000

5 000 000

13 месяцев

5 лет

8,4

8,4

АТБ

«Акционный»

до момента отмены

5 000

300 000

13 месяцев

2 года

5,5

6,5

«Акционный (без подтверждения дохода)»

до момента отмены

5 000

100 000

13 месяцев

2 года

5,5

6,5

Солид Банк

«Акционный»

до момента отмены

100 000

700 000

13 месяцев

5 лет

5,6

11,6

«Акционный с поручителем»

до момента отмены

700 000

1 000 000

13 месяцев

5 лет

5,6

11,6

«Санкт-Петербург»

«Классический»

до момента отмены

50 000

1 500 000

4 года

7 лет

9,9

13,9

«Рефинансирование»

до момента отмены

50 000

1 500 000

13 месяцев

7 лет

8,9

9,9

В данной таблице представлены основные параметры по потребительским кредитам, более подробная информация по каждому продукту доступна по гиперссылкам. Внимательно ознакомьтесь с ней и оцените все возможные риски и преимущества.

[*]Ставки указаны с учетом личного страхования (если такое предусмотрено)

Ольга ЖИДКОВА, Banki.ru