Севергазбанк ввел скидки к процентным ставкам по потребительским кредитам и ипотеке. Акция действует в рамках «Календаря праздников» Севергазбанка; как пояснили в пресс-службе финучреждения, «данной акцией банк хочет поддержать тех, кто уже проявил ответственность и сделал прививку от коронавируса».

Скидка к процентной ставке по потребительским кредитам на любые цели, в том числе на рефинансирование, составляет 0,25 процентного пункта. Программы потребительского кредитования банка изначально действуют для его зарплатных клиентов, работников бюджетной сферы, пенсионеров, сотрудников крупнейших российских предприятий и аккредитованных компаний — партнеров кредитной организации.

Скидка к процентной ставке по ипотеке равна 0,15 п. п. Ипотекой в Севергазбанке может воспользоваться любой желающий для приобретения квартиры, части квартиры и рефинансирования ипотечного кредита стороннего банка с возможностью получить дополнительные средства на ремонт и иные нужды.



В банке напоминают, что в рамках его «Календаря праздников» также предусмотрены скидки по кредитам в честь дня рождения клиента, различных профессиональных и общероссийских праздников (Нового года, Дня Победы, Дня России, Дня медицинского работника, Дня учителя, Дня металлурга и др.), дня рождения Севергазбанка (29 апреля).