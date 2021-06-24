Банки.ру составил рейтинг планшетных приложений для инвесторов. Идея его создания родилась из двух параллельно проявившихся в пандемию тенденций: увеличения продаж планшетов и взлета популярности инвестиционных приложений.

Рейтинг получился небольшим: на этапе установки на Apple iPad приложений крупнейших и наиболее популярных брокеров с целью их тестирования шесть потенциальных участников из десяти отсеялись. Как показала практика, адаптировать свои инвестиционные приложения под большие мобильные экраны решились только БКС, ВТБ, «Тинькофф» и «Финам».

Приложения оценивались по таким параметрам (с одинаковым весом в общей оценке), как удобство авторизации (создание учетной записи, восстановление пароля, подтверждение трансакций и т. д.); дружелюбие к неквалифицированному инвестору (подсказки, формирование портфеля и т. п.); отображение прибыли/убытка, комиссий; легкость поиска ценных бумаг; адаптированность к экрану планшета (насколько хорошо разработчики использовали дополнительную площадь).

Приложения «Тинькофф Инвестиции — брокер» и «ВТБ Мои инвестиции» заработали в итоге по 4,2 балла, оказавшись в лидерах рейтинга. У приложений «БКС Мир инвестиций» и FinamTrade — по 2,8 балла.

О приложении «Тинькофф Инвестиции», например, сообщается, что у него «нет проблем с альбомной ориентацией, да и в целом с адаптацией к iPad». Целый ряд функций существенно выигрывают от большого экрана — например, так значительно легче читать ленту «Пульса», на которую «Тинькофф» сделал существенную ставку. «Для слегка продвинутого инвестора, который готов покопаться в конкретных секторах в поисках интересных вариантов, приложение соблюдает баланс из широких возможностей и некоторых уместных подсказок, вроде соответствия бумаги составленному в начале использования риск-профилю», — отмечается в выводах исследования.

Интерфейс приложения «ВТБ Мои инвестиции» хорошо отражает ориентированность продукта на неквалифицированного инвестора: на видном месте расположены инструкции для начинающих, подсказки с пояснениями и ссылки на робосоветника, персонального консультанта, а также пошаговый подбор портфеля. В числе удобных фич отмечается то, что сумму инвестиций и динамику портфеля можно посмотреть в трех валютах нажатием одной кнопки, а популярные зарубежные акции можно найти в том числе и в кириллической транскрипции; также предусмотрены гибкие настройки по авторизации и подтверждению заявок.

В обзоре Банки.ру перечисляются и слабые места приложений, включенных в рейтинг, — как интерфейсные, так и содержательные. Например, продукт «Финама» будет менее удобен для новичков (в приложении отсутствуют какие-либо помощники, робосоветники или рекомендации для начинающих инвесторов), а раздел «Для вас» приложения «БКС Мир инвестиций» составлен, несмотря на название, без какой-либо персонализации. У лидеров рейтинга недочеты тоже нашлись, хоть и в меньшем количестве, чем у приложений с более низкими оценками.



В числе прочего в обзоре приводятся мнения экспертов о том, почему банки и брокеры не особо активно развивают инвестиционные приложения для планшетов. Все интересные подробности читайте в материале раздела «Тема дня» «Лучшие планшетные приложения для инвесторов. Рейтинг Банки.ру».