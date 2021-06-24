Верховный суд (ВС) РФ отклонил жалобы бывшего председателя правления Судостроительного Банка (СБ Банк) Андрея Егорова и еще трех топ-менеджеров банка на взыскание с них более 27 млрд рублей, говорится в определении суда.

Андрей Егоров, Василий Мельников, Елена Зубова и Анатолий Вовченко обжаловали в ВС постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 октября 2020 года и кассационной инстанции от 15 февраля.

Удовлетворяя требования в части привлечения к ответственности бывших топ-менеджеров банка, суды исходили из доказанности всей совокупности условий для взыскания убытков с контролирующих должника лиц. Судами установлено нарушение этими лицами банковского законодательства и внутренних положений банка при предоставлении заведомо невозвратных кредитов лицам без ликвидного обеспечения, замещения в активах банка ликвидной ссудной задолженности и принадлежащих банку паев ЗПТИФн «Март Риэлти» фактически отсутствующими векселями и безнадежными ко взысканию правами требования, заметил ВС.

Изложенные в жалобах доводы, которые сводятся к установлению иных обстоятельств по спору, не подтверждают существенных нарушений судами норм права, рассматривались ими и получили соответствующую оценку.

ЦБ РФ 16 февраля 2015 года отозвал у СБ Банка лицензию на осуществление банковских операций. Регулятор объяснил свое решение тем, что банк проводил высокорисковую кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Столичный арбитраж 23 апреля 2015 года по заявлению Центробанка признал банкротом СБ Банк. Временная администрация по управлению СБ Банком ранее установила, что стоимость имущества (активов) банка составила 14,5 миллиарда рублей, сумма его обязательств перед кредиторами — 47,9 млрд рублей, таким образом, обязательства банка превысили его активы на 33,4 млрд, отмечается в решении суда.