📰 В России с января по май зафиксировано 845,7 тыс. преступлений, что на 1,6% больше, чем в 2020 году, пишут «Известия» , ссылаясь на данные правовой статистики МВД за пять месяцев 2021-го, опубликованной на текущей неделе. Кривая преступности пошла вверх в 44 субъектах и снизилась в 41. В общей сложности нарушители закона нанесли ущерб на сумму почти 200 млрд рублей. Больше половины всех преступлений (52,4%) — хищения. Значительно возросло число мошеннических действий (на 10%), однако на первом месте по-прежнему кражи — их совершено 287,3 тыс. Основной рост числа преступлений ожидаемо зафиксирован в сфере компьютерной информации и с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (почти на 26%). По мнению экспертов, такой рост связан с карантином и вынужденной работой онлайн.

📰 Российские производители игрушек попросили снизить для них требования по подтверждению безопасности продукции, пишут «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) в Минпромторг. Иностранные игрушки, которые продаются через Интернет, с 1 июля смогут подтверждать соответствие нормам в форме нотификации, то есть свободной декларации. Евразийская экономическая комиссия проводит эксперимент в области внешней электронной торговли товарами. При этом российские заводы подтверждают безопасность продукции с помощью сертификации — более сложной процедуры, которая обходится в десятки раз дороже. Президент АИДТ Антонина Цицулина отметила, что с новым регулированием иностранные игрушки будут оперативнее отбирать у отечественных производителей долю на рынке — для них созданы более легкие условия для доступа к потребителю.

📰 Верховный суд рассмотрит вопрос о том, может ли арбитражный управляющий (АУ) по личному запросу получать в Росреестре копии договоров о сделках должника с недвижимым имуществом, совершенных задолго до банкротства, пишет «Коммерсант» . В Росреестре считают, что обязаны выдавать сведения лишь по решению суда, иное чревато злоупотреблениями и дополнительными расходами. Управляющий настаивает, что без этого не сможет выявить и оспорить сделки должника по выводу активов. Юристы в целом поддерживают АУ, но полагают, что стоит ограничить период, за который могут запрашиваться документы. Юрист BGP Litigation Дарья Майорова считает, что срок должен ограничиваться тремя годами до банкротства, в то время как адвокат коллегии адвокатов А1 Олег Хмелевский допускает установление срока в десять лет с возможностью продления «при должном обосновании со стороны управляющего».

📰 В ЮАР пропали два основателя криптовалютной инвестиционной платформы, вместе с ними также исчезли биткоины пользователей на сумму 3,6 млрд долларов, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg. В агентстве считают, что это может быть крупнейшая криптоафера в мире. В апреле старший из братьев и глава компании Амир Каджи сообщил, что компанию взломали. Он попросил клиентов не обращаться к юристам и властям, заявив, что это замедлит процесс возврата утраченных средств. Однако ряд инвесторов были настроены скептически и обратились в юридическую фирму Hanekom Attorneys. В ней агентству сообщили, что сразу «заподозрили неладное» в просьбе главы Africrypt. По информации юристов, сотрудники компании потеряли доступ к программно-аппаратной платформе за неделю до предполагаемой атаки. Делом занялось элитное подразделение полиции ЮАР, в ней не ответили за запрос агентства. Еще одна компания занялась процессом ликвидации Africrypt.