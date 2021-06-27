МС Банк Рус предлагает специальные кредитные программы с остаточным платежом. Они распространяются на новые Mitsubishi ASX, Eclipse Cross, Outlander, Pajero Sport и L200. Клиенты могут воспользоваться специальными кредитными предложениями по ставкам 4,9% и 9,9% на срок до трех лет. При выборе данных программ клиент может существенно снизить ежемесячную кредитную нагрузку по сравнению с классическими программами кредитования, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В конце срока кредита клиент может не выплачивать банку остаточный платеж, а просто выбрать один из двух вариантов его оплаты, а именно: либо пролонгировать срок кредита без изменения ставки на условиях выплаты равными ежемесячными платежами, либо сдать автомобиль по системе трейд-ин, например, в любом официальном дилерском центре Mitsubishi, а за счет вырученных от продажи средств погасить остаточный платеж и использовать остаток денежных средств после погашения кредита на оплату первоначального взноса для покупки нового автомобиля», — говорится в релизе.

Подать заявку на кредит и получить решение по заявке на кредит онлайн для дистанционного оформления покупки нового автомобиля Mitsubishi можно на сайте официального дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в России в разделе «Кредит Онлайн».

