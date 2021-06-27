Visa и ВТБ запустили сервис по оплате взглядом, без использования смартфона или карты, в сети кулинарных лавок «КиО Кухня» в Санкт-Петербурге. Сервис реализован на базе решения O.Pay — технологии распознавания лиц от участника корпоративного акселератора ВТБ — компании O.Vision, сообщает пресс-служба банка.

Для подключения к сервису клиенту необходимо установить приложение O.Vision на смартфон (доступны версии для iOS и Android) и пройти простую процедуру регистрации номера телефона и сохранения биометрии лица, сохранив в сервисе свою карту любой платежной системы и банка-эмитента для последующих оплат. Все точки сети «КиО Кухня» оборудованы специальными терминалами для оплаты заказа, на которых клиенту достаточно посмотреть в установленную камеру.

Отмечается, что алгоритм идентификации O.Vision анализирует около 100 млн уникальных параметров и протестирован на объеме базы биометрических регистраций, составляющей более 1 млн лиц, что обеспечивает корректную работу сервиса. Ежедневно технологией O.Vision пользуются более 50 тыс. человек. За счет внедрения системы O.Pay планируется увеличить объем пользователей в два раза до конца 2021 года.

Менее чем за секунду в системе проходит несколько этапов — от идентификации лица клиента до его проверки на «подлинность» и принятия решения об оплате.

«Таким образом, для покупателей процесс оплаты становится быстрым, безопасным и удобным. Они могут расплатиться, не используя смартфон или карту. Для владельцев торговых точек сервис расширяет спектр доступных для клиентов способов бесконтактной оплаты и ускоряет процесс оплаты», — говорится в релизе.

При оплате взглядом по карте Visa в первые четыре месяца после запуска сервиса клиентам предоставляется скидка на заказ 20%.

