Российские фондовые индексы в четверг начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,14% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 831,86 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,02% и равнялся 1 665,93 пункта.

На утро четверга на мировых рынках сохраняется сдержанный оптимизм, отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

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«С учетом невнятного внешнего фона по состоянию на утро индекс Мосбиржи в первой половине торговой сессии может остаться вблизи уровней закрытия предыдущего дня. В течение дня, при улучшении настроений на мировых рынках, индекс продолжит тяготеть к отметке 3 850 пунктов и обновлению исторических максимумов», — комментирует эксперт.