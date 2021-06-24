Совет Федерации на заседании в среду определил механизм передачи в государственную казну РФ имущества, приобретенного Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Изменения вносятся в статьи федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

«Цель федерального закона — определение механизма передачи в государственную казну Российской Федерации имущества, приобретенного Агентством по страхованию вкладов при осуществлении своей деятельности и безвозмездно передаваемого агентством за счет уменьшения имущественного взноса РФ в имущество агентства», — говорится в сообщении верхней палаты парламента.

В соответствии с документом, совету директоров АСВ предоставляются полномочия по принятию решения о составе имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче по балансовой стоимости в госказну или Банку России. При этом агентство может согласовывать соответственно с правительством или ЦБ передачу имущества по рыночной стоимости, определенной в порядке, установленном законодательством РФ об оценочной деятельности.

«Кроме того, федеральным законом правительству РФ предоставляется право принять в государственную казну РФ с отражением в составе доходов федерального бюджета передаваемые агентством на основании решения совета директоров агентства средства за счет имущественного взноса Банка России, внесенного Банком России на основании федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», — пояснил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев.