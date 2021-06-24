Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Эс-Би-Ай Банка до уровня «ВВB(RU)», прогноз — «стабильный», сообщается в релизе агентства.

«Повышение кредитного рейтинга Эс-Би-Ай Банка связано с повышением оценки вероятности оказания банку экстраординарной поддержки со стороны поддерживающего лица, имеющего умеренно высокий уровень кредитоспособности. Оценка собственной кредитоспособности сохранена на прежнем уровне и обусловлена адекватной позицией по достаточности капитала, слабой оценкой риск-профиля и адекватной позицией по фондированию и ликвидности при среднем бизнес-профиле», — отмечается в релизе агентства.

По мнению аналитиков, оценка бизнес-профиля обусловлена невысокой долей Эс-Би-Ай Банка на банковском рынке России, прозрачной структурой собственности и приемлемым качеством управления. Агентство по-прежнему учитывает влияние текущей трансформации банка (адаптации новой бизнес-модели) на оценку субфакторов бизнес-профиля и в рамках сравнительного анализа.

Эксперты отмечают, что утвержденная в 2018 году стратегия предполагала построение универсального банка, предоставляющего корпоративным клиентам, работающим в сегментах малого и среднего бизнеса, а также розничным клиентам (с акцентом на отдельные клиентские ниши) высокотехнологичные услуги по кредитованию и комплексному обслуживанию. Стратегия предусматривала активный рост объемов кредитования и клиентской базы в рамках указанных направлений. В настоящее время акцент смещен в пользу увеличения кредитования корпоративных клиентов и развития гарантийного бизнеса, тогда как активное наращивание ссудного портфеля в розничном сегменте переносится на будущие периоды.

Регуляторные нормативы выполняются Эс-Би-Ай Банком с запасом: на 1 мая 2021 года показатель достаточности основного капитала Н1.2 находился на уровне 25,2%, что превышает показатель на 1 мая 2020 года (17,4%) и учитывает увеличение капитала банка, проведенное в 2020 году поддерживающим лицом и завершившее цикл плановых докапитализаций. Стресс-тест АКРА подтверждает, что в настоящее время у банка сохраняется способность к абсорбции кредитных рисков (рост стоимости риска более чем на 500 базисных пунктов без нарушения нормативов) за счет собственного капитала на горизонте 12—18 месяцев, в том числе учитывая планируемое Эс-Би-Ай Банком увеличение кредитного и гарантийного портфелей, говорится в релизе.

Согласно релизу, способность банка к генерации капитала на протяжении последних пяти лет остается низкой, что связано в основном с убытками от резервирования кредитов, предоставлявшихся организации в период до изменения структуры собственности, а также с инвестиционной стадией реализации бизнес-модели. Агентство отмечает, что финансовый результат банка от основной деятельности по итогам I квартала 2021 года был положительным.

Доля проблемных ссуд в совокупном кредитном портфеле банка составляет около 18%. Агентство принимает во внимание тот факт, что большая часть проблемных ссуд на балансе Эс-Би-Ай Банка была выдана в интересах его предыдущего бенефициара (до смены контролирующего участника финучреждения). Данные ссуды покрыты резервами практически на 100%. Кредитный портфель, сформированный банком в рамках реализации новой стратегии, по оценкам АКРА, в целом имеет приемлемое кредитное качество (доля проблемных ссуд составляет менее 8% портфеля), тогда как для портфеля розничных ссуд банка характерен высокий уровень кредитных потерь.