Банк «Зенит» повысил процентные ставки по вкладам «Доход в ЗЕНИТе» и «Баланс». Теперь доходность по ним выросла на 0,5 процентного пункта. Открыть депозиты можно как офисах банка, так и в мобильном приложении «Зенит Онлайн».



Ставка по вкладу «Баланс» составляет до 4,8% годовых, минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Срок вклада — 400 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно с зачислением на счет по вкладу (капитализация) либо на текущий или карточный счет.

Вклад «Доход в ЗЕНИТе» теперь можно открыть по ставке 5% годовых на срок 700 дней. При досрочном расторжении вклада с 351 дня действует ставка 4,5%. Для открытия депозита достаточно 30 тыс. рублей. Выплата процентов осуществляется в конце срока вклада.

По депозитам возможна пролонгация на условиях вклада «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.