Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило банку «Открытие» долгосрочные рейтинги депозитов и долговые рейтинги на уровне «Ba2» с сохранением «стабильного» прогноза и повысило базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности с «b2» до «b1». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.

Подтверждение долгосрочных рейтингов и повышение оценок собственной кредитоспособности банка учитывают сочетание факторов, в частности, снижение рисков для финансовой устойчивости банка, возросшую вероятность его приватизации и неопределенности, связанные с активным развитием бизнеса кредитной организации.

Аналитики, в частности, указывают на снижение доли проблемных кредитов «Открытия» до 7,2% на 31 марта 2021 года с 8,4% на 31 декабря 20219-го, а также сокращение непрофильных активов. Еще одно улучшение с точки зрения кредитоспособности — достижение позитивных показателей прибыльности.

При этом ограничивающим фактором остается все еще развивающаяся бизнес-модель банка с наблюдаемым быстрым ростом объема кредитов после перехода «Открытия» под госконтроль в 2017 году в рамках процедуры предупреждения банкротства. Хотя рост кредитования обеспечивает снижение доли проблемных ссуд, увеличение выручки и улучшение показателей операционной эффективности, он также обуславливает высокий уровень неопределенности относительно производительности активов банка, поскольку этот процесс происходит в условиях в целом медленного роста и высокой конкуренции, отмечается в комментариях Moody's.



Рейтинги депозитов и старшего необеспеченного долга банка по-прежнему включают дополнительные ступени (теперь две вместо трех) относительно базовой оценки кредитоспособности благодаря его статусу системно значимой кредитной организации и нахождению под государственным контролем, что предполагает очень высокую вероятность господдержки банка в случае необходимости, следует из релиза.