Апелляционный суд Парижа подтвердил приговор в виде пяти лет тюрьмы для россиянина Александра Винника по обвинению в отмывании денег в составе преступной группы. Об этом сообщает ТАСС из суда.

Вместе с тем суд освободил Винника от уплаты штрафа в 100 тыс. евро. Ранее прокуратура просила снизить эту сумму, выразив сомнение в том, что Винник сможет выплатить ее потерпевшим.

В то же время суд подтвердил решение первой инстанции о том, что Винник не несет ответственности за вымогательство средств при помощи вредоносного программного обеспечения и не является его разработчиком. Однако судья отклонила запросы защиты на проведение дополнительных технических экспертиз, чтобы установить соответствие между данными на оригинальных носителях и копиями с накопителей мобильного телефона и ноутбука, которые фигурируют в деле.

Заседание началось с трехчасовым опозданием. Как рассказала журналистам греческий адвокат россиянина Зои Константинопулу, это произошло из-за недопонимания в ходе организации процесса, из-за которого Винника не доставили в суд из тюрьмы. Несмотря на то что россиянин находится под стражей в тюрьме неподалеку от суда, конвой было решено организовать силами другого пенитенциарного учреждения, расположенного далеко за пределами французской столицы.

Защита Винника огорчена приговором Апелляционного суда Парижа, сообщил журналистам адвокат россиянина Фредерик Бело; в ближайшее время будет подана кассационная жалоба.

Суд в Париже приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы С фигуранта сняли обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы Locky.

«Мы очень огорчены, поскольку апелляционный суд просто подтвердил решение первой инстанции, не были учтены заявления, сделанные в ходе слушаний, — отметил Бело. — Мы подадим кассационную жалобу». Данная жалоба, согласно правилам французской юстиции, должна быть подана в течение пяти дней после вынесения решения. «Александр Винник крайне шокирован, <...> но намерен продолжать бороться и подать кассационную жалобу, чтобы доказать свою невиновность», — подчеркнул адвокат.

Он с сожалением отметил, что суд не внял аргументам защиты по поводу того, что улики по данному делу передавались третьей стороне без должного контроля. По его словам, суд опирается лишь на данные, предоставленные властями другой страны, и даже французские следователи подтверждают, что не имели достаточно времени, чтобы как следует их изучить. На этом основании адвокат и планирует подавать жалобу.



В то же время Бело приветствовал решение вновь оправдать его подзащитного по обвинениям, связанным с использованием вредоносной программы для вымогательства денег. «Это совершенно ясно показывает, что проведенные во Франции расследования, в связи с которыми он и был сюда экстрадирован, ничтожны и не имеют оснований», — заявил Бело.

Напомним, ранее Винника обвиняли в вымогательстве и создании вредоносной программы Locky. Она зашифровывала данные в компьютерных системах, а затем с владельцев данных требовали выкуп в криптовалюте для получения ключа дешифрования. По данным следствия, с 2016 по 2018 год жертвами этой вредоносной программы стали около 200 компаний и частных лиц во Франции, общий ущерб оценивается в 135 млн евро. Винника арестовали 25 июля 2017 года в Греции по запросу США. Там его обвиняют в создании без лицензии биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Кроме США выдачи Винника добивались Франция и Россия. Россиянина экстрадировали во Францию 23 января 2020 года. Судебное разбирательство по его делу прошло в Париже с 19 по 23 октября. Винник категорически отверг все обвинения, заявил, что не имеет никакого отношения к вирусу Locky и никогда не слышал о нем до приезда во Францию. Он также подчеркивал, что его роль на бирже BTC-e была технической. В РФ Виннику предъявлены обвинения в хищении более чем 600 тыс. рублей, в «мошенничестве в сфере компьютерной информации» на 750 млн рублей (прим. Банки.ру).