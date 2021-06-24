Банк «Ренессанс Кредит» предлагает новую дебетовую карту «Главная».

Выпуск и обслуживание карты осуществляются бесплатно.

Программа лояльности «1,5% на все» предполагает начисление 1,5% за любые покупки по карте и до 30% — бонусами у партнеров за покупки в интернет-магазинах. Также начисляется 5% бонусами на ежедневный остаток. За один календарный месяц клиент может накопить не более 10 тыс. бонусов.

Снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных банка бесплатное, а в банкоматах и ПВН других кредитных организаций комиссия не взимается при сумме до 50 тыс. рублей в месяц, а при более значительных суммах составляет 2%, минимум 100 рублей.



«Принцип конвертации в рамках программ лояльности следующий: при возмещении трансакций один бонус равен одному рублю, при оплате услуг связи и ЖКХ два бонуса равны одному рублю», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.