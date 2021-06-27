«ПСБ Факторинг», дочерняя структура ПСБ, совместно с ООО «Цифровая логистика» запустили сервис, благодаря которому пользователи электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) получили возможность оформлять услуги перевозок с отсрочкой платежа. Об этом говорится в релизе кредитной организации.

«Новый сервис позволяет без предоставления документов пакетно устанавливать лимиты до 3 млн рублей и использовать их для оплаты услуг по грузоперевозке с отсрочкой платежа. Клиентам ЭТП ГП, заинтересованным в факторинге, не нужно больше искать деньги на оплату услуг авансом — достаточно при оформлении заказа выбрать оплату с отсрочкой. При использовании нового сервиса, по истечении отсрочки платежа, клиент оплачивает услуги в пользу факторинговой компании, тем самым восстанавливая свой лимит», — говорится в релизе.

В отдельных случаях лимит может быть увеличен до 50 млн рублей, для этого необходимо дистанционно предоставить два документа, которые будут рассмотрены в течение двух часов.