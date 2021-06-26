Компания «АльфаСтрахование» начала продажи полисов ОСАГО в отделениях СберБанка по всей стране. Также полис можно оформить через мобильное приложение «СберБанк Онлайн», говорится в релизе страховщика.

Для оформления ОСАГО достаточно предоставить СТС или ПТС, паспорт и водительское удостоверение. Сотрудники банка помогут оформить заявление и рассчитать стоимость. Оформленный полис в электронном виде направляется на электронную почту клиента.

«Отделения СберБанка есть даже в самых удаленных уголках страны, поэтому использовать этот канал удобно и нам, и нашим клиентам, а оформление полиса занимает всего несколько минут», — говорит руководитель департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров.