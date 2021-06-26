Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) повысил доходность депозитов для бизнес-клиентов. Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить до 5,8% годовых на депозите «Бонусный». Разместить средства можно на срок от восьми до 547 дней, минимальная сумма для открытия — 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба банка.

«Одним из самых популярных продуктов среди клиентов в прошлом году стал «iДепозит». Он оформляется за несколько кликов в интернет-банке. Разместить деньги на депозите можно на срок от 3 до 180 дней, минимальная сумма — 100 тыс. рублей. А максимальная доходность по нему теперь составляет 5,25%», — говорится в релизе.

Для оформления депозита необходимо обратиться в ближайший офис УБРиР, который обслуживает юридические лица. Онлайн-депозиты могут открыть действующие клиенты в интернет-банке.

