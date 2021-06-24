Банк «Александровский» с 24 июня повысил процентные ставки по сезонному депозиту и базовой линейке вкладов для частных клиентов.

Как следует из релиза финучреждения, максимальная ставка по сезонному вкладу «Черника Дольче» сейчас равна 6,3%. Так, при оформлении вклада онлайн и выборе выплаты процентов в конце срока на текущий счет ставка составит 5,6% годовых для срока 181 день, 6,1% для срока 367 дней и 6,3% для срока 735 дней. Для клиентов пенсионного возраста такая доходность предлагается даже при открытии вклада в офисе, а для остальных категорий вкладчиков ставки в этом случае составят 5,4%, 5,9% и 6,1% соответственно.

При выборе ежемесячной выплаты процентов ставки будут на 0,2 процентного пункта ниже.

Минимальная сумма вклада — 30 тыс. рублей.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Ставки по депозиту «Максимум» составляют до 5,6% годовых для сумм от 30 тыс. рублей и до 5,7% для сумм от 1,5 млн рублей.

По вкладу «Перспектива» с возможностью пополнения максимальные ставки увеличены до 5,1% годовых для сумм от 30 тыс. рублей и до 5,2% для сумм от 1,5 млн.

По депозиту «Комфорт» с опциями пополнения и частичного изъятия процентная ставка составит до 4,15% для сумм от 1,5 млн рублей и до 4,05% для сумм от 100 тыс. рублей.

Максимальная ставка по вкладу «Капитал» с пополнением и частичным изъятием теперь составляет 5,15% годовых.



Открыть депозиты можно в интернет-банке или мобильном приложении «Александровского», а также во всех офисах банка.