Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

ВТБ повысил ставки по действующим ипотечным программам на 0,4 процентного пункта. Теперь получить кредит «клиенты с улицы» могут под: 7,8—9,3% годовых при покупке строящегося и вторичного жилья; 8—8,7% годовых при приобретении залоговой недвижимости; 8,2—9,2% годовых при покупке индивидуального дома; 8,2—8,7% годовых при рефинансировании. Для зарплатных клиентов банка, а также для заемщиков, планирующих перевести заработную плату в течение трех месяцев с даты оформления кредита в ВТБ по большинству программ действует скидка 0,5% п. п. Кроме того, ВТБ первым из банков начал прием заявок по новым условиям в рамках ипотеки с господдержкой для семей с детьми. Приобрести недвижимость по программе теперь смогут семьи с одним ребенком. Ставка по кредиту или рефинансированию ипотеки другого банка в ВТБ составит 5%. Воспользоваться программой смогут клиенты, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го родился первый или последующий ребенок. Ранее ее условия распространялись на семьи с двумя и более детьми. Льготы также доступны семьям, в которых есть несовершеннолетний с инвалидностью. По программе можно не только приобрести в кредит новое жилье, но и рефинансировать уже выданный по более высокой ставке ипотечный кредит любого российского банка.

Абсолют Банк начал прием заявок по программе с господдержкой «Семейная ипотека» на новых условиях. Теперь получить целевой заем на покупку квартиры или рефинансировать существующий ипотечный кредит могут не только многодетные семьи, но и те жители России, кто стал родителями первенца и (или) последующих детей с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Право на получение кредита есть как у матери, так и у отца первого ребенка в семье. Оформить льготную ипотеку в Абсолют Банке можно со ставкой 5,99% годовых. Сумма кредита — от 300 тыс. до 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей для других регионов. Срок ипотеки — до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15%. В качестве первоначального взноса, а также для частичного или полного досрочного погашения кредита в Абсолют Банке можно использовать материнский капитал.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Банк ДОМ.РФ начал принимать заявки на оформление «Семейной ипотеки» от заемщиков с первым и последующим ребенком, родившимся после 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года. «Семейная ипотека» доступна по ставке от 4,7% при получении кредита на ИЖС, оформить ипотеку на покупку квартиры или рефинансирование взятых в других банках кредитов можно по ставке от 5%. Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для других субъектов РФ. Первоначальный взнос — от 15%.

Севергазбанк ввел скидку в размере 0,15 п. п. к процентным ставкам по ипотеке. Акция действует в рамках «Календаря праздников». Ипотекой в банке может воспользоваться любой желающий для приобретения квартиры, части квартиры и рефинансирования ипотечного кредита стороннего банка с возможностью получить дополнительные средства на ремонт и иные нужды. В банке напоминают, что в рамках его «Календаря праздников» также предусмотрены скидки по кредитам в честь дня рождения клиента, различных профессиональных и общероссийских праздников (Нового года, Дня Победы, Дня России, Дня медицинского работника, Дня учителя, Дня металлурга и др.), дня рождения Севергазбанка (29 апреля).



СберБанк вновь израсходовал лимит заявок по программе «Сельская ипотека» в связи с высоким спросом. Банк снова запустил сельскую ипотеку с 4 июня. «В связи с очень высоким спросом у клиентов новый лимит СберБанка по программе «Сельская ипотека» выбран чуть более чем за две недели. Все принятые до 21 июня заявки будут рассмотрены. И при положительном решении банка и Минсельхоза кредиты по льготной программе будут выданы клиентам», — сказали в пресс-службе.