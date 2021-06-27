Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Хоум Кредит Банк запустил акцию в поддержку вакцинации «Болеть нельзя, вакцинируйся!». Для участия в акции необходимо оформить до 15 июля 2021 года включительно любой продукт в банке: вклад, накопительный счет, кредит наличными, POS-кредит, карту рассрочки, кредитную или дебетовую карту; представить в банк документ о прохождении вакцинации против COVID-19; оплатить покупки по дебетовой карте Хоум Кредит Банка «Польза» на сумму от 1 тыс. рублей с 24 июня по 15 июля 2021 года.

ВТБ объявил о ежемесячном начислении 6% годовых на остаток по счету клиента, который начал получать пенсию на карту «Мир» с 1 июня. Клиенты могут получать повышенный кешбэк при платежах за услуги ЖКХ и покупки в аптеках. Кроме того, банк начал страховать от мошеннических списаний карты и счета клиентов, в том числе в других банках России. Похищенные деньги будут компенсированы, если застрахованный перевел их злоумышленникам через поддельный сайт или они получили доступ к его интернет-банку, в том числе с помощью вредоносного ПО, или сняли наличные с его счета в POS-терминале либо в офисе банка, предъявив поддельные документы. На первом этапе подключиться к программе можно во всех отделениях ВТБ, до конца июня страховка станет доступна в «ВТБ Онлайн».

СберБанк присоединился к сервису бесконтактной оплаты Mir Pay. Теперь держатели и контактных, и бесконтактных карт платежной системы «Мир», выпущенных СберБанком, могут оплачивать покупки смартфоном с помощью мобильного приложения Mir Pay. Помимо Mir Pay клиентам банка доступны бесконтактные платежи через SberPay и Samsung Pay.

Банк ДОМ.РФ пересматривает тарифы за прием карт в пользу комплексных предложений клиентам. Комиссия будет зависеть от выбранного пакета услуг расчетно-кассового обслуживания, предприниматель получит более выгодные условия.

МКБ запустил акцию «Эквайринг по цене куайринга», позволяющую платить при приеме карт такую же ставку, как через СБП. Клиент получает ставку по эквайрингу 0,4% или 0,7% в зависимости от сегмента бизнеса – на оборот 50 тыс. рублей или 100 тыс. рублей ежемесячно.

Банк «Санкт-Петербург» снизил на 20–25% тарифы по торговому эквайрингу для клиентов из МСП.



Visa запустила в России сервис некарточных трансграничных платежей для корпоративных клиентов (Visa B2B Connect) между предприятиями внутри платформы. За счет использования соединения «один ко многим» сокращается количество корреспондентских переводов для обработки платежа.





