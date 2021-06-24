Российский союз автостраховщиков составил очередной рейтинг регионов РФ по уровню риска мошеннических выплат в ОСАГО. Первые три строчки по риску мошеннических действий заняли Приморский край, Ингушетия и Северная Осетия, сообщает пресс-служба РСА.

Годом ранее эти регионы также находились в «красной» зоне, наиболее опасной с точки зрения риска мошеннических выплат по ОСАГО.

За год, прошедший с I квартала 2020-го, в «красную» зону из менее рискованной «желтой» сместились Хакасия, Марий Эл, Ульяновская и Саратовская области, Красноярский край, а также Липецкая и Кемеровская области.

Улучшили свои позиции и переместились из «красной» зоны в «желтую» Башкирия, Волгоградская область, Адыгея, Ростовская и Мурманская области, Краснодарский и Ставропольский края. Из «красной» в «зеленую» зону переместился Севастополь.



«Мы видим, что регионы, власти которых совместно со страховщиками активно работают над противодействием страховому мошенничеству, получают заметные результаты — эти регионы перемещаются из опасной «красной» зоны в менее опасную «желтую», а иногда и вовсе в безопасную «зеленую». В конечном итоге это приводит к тому, что для автовладельцев из этих регионов полис ОСАГО начинает стоить дешевле, поскольку страховщики перестают нести нестраховые расходы, вызванные мошенническими действиями недобросовестных граждан», — комментирует президент РСА Игорь Юргенс.