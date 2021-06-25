Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предложила ЦБ изменить законодательство по профильным маркетплейсам, пишет «Коммерсант» . В письме НАУФОР говорится, что спустя год с момента вступления в силу закона о маркетплейсах они «не получили широкого распространения среди потребителей финансовых услуг». Предлагается разрешить совмещение деятельности оператора финансовой платформы со всеми видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, управляющей компании ПИФ и НПФ, а также деятельностью кредитной организации.

Также ассоциация предлагает дать возможность банкам и профучастникам получать статус финансовой платформы, отметила вице-президент НАУФОР Екатерина Андреева. Предлагается и исключить для профучастников, управляющих компаний и банков требование к минимальному размеру собственных средств (сейчас 100 млн рублей).

Запрет на совмещение деятельности оператора финансовой платформы с брокерской деятельностью не оправдан, поскольку брокер является посредником, а не продавцом финансовых продуктов, считает старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов. По его мнению, ограничение на кредитные организации является избыточным, банки вправе развивать экосистемы и продавать услуги и товары партнеров, при этом лишаются права продавать финансовые продукты «коллег по цеху», если они не являются частью экосистемы.

Подобный сервис выглядит перспективно, так как предоставляет дистанционный доступ к финансовым услугам разных организаций в режиме 24/7 и аккумулирует широкий ассортимент финансовых продуктов в «одном окне», отметил Потапов. По словам директора по правовым вопросам «Сбер Управление активами» Олега Горанского, во многих юрисдикциях инвестдеятельность является исключительным видом деятельности, потому что управлять рисками в разноплановом бизнесе сложно. Представитель платформы «Финуслуги» отметил, что предложения противоречат концепции создания маркетплейсов, суть которой — увеличение конкуренции между финансовыми организациями. Снижение требований к размеру собственных средств платформ приведет к рискам как для конечных клиентов, так и для финансовых организаций, считает он. Также упрощение обмена данными для финансовых организаций может привести к рискам мошенничества, утечки данных клиентов.