Банк «Русский Стандарт» повысил ставки по некоторым вкладам в рублях.

«Максимальный доход Плюс» (на 91, 181 и 360 дней) открывается под 4,5—5% (ранее — под 4—4,5%), «Пополняемый доход» (на 360 дней) — под 4,75% (вместо 4,25%), а «Универсальный»(на 181 и 360 дней) — под 4—4,25% годовых (прежде — под 3,7—3,85%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Ежемесячный доход» (на 181 и 360 дней) оформляется под 4,25—4,5% годовых (до этого — под 3,9—4%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Дополнительные взносы предусмотрены по вкладам «Пополняемый доход» и «Универсальный».

По «Универсальному» вкладу возможны также расходные операции.

Минимальная сумма всех депозитов при открытии в отделении — 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс.