Ситибанк повысил ставки по рублевым вкладам.

Депозит «Максимум» (на 31, 91, 181, 270, 367, 550, 730 и 1 096 дней) оформляется под 3,5—5,5% (прежде — под 3—5%), а «Пополняемый» (на 91, 181, 270 и 367 дней) — под 3,5—4,7% годовых (ранее — под 2,9—4%). «Комфорт»(на 91, 181, 270 и 367 дней) открывается под 3,2—4,4% годовых (вместо 2,8—3,9%).

Минимальная сумма депозитов — 30 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.

По вкладу «Нарастающий» (от 100 тыс. рублей, на 12 и 18 месяцев) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка как на 12 месяцев, так и на 18 месяцев составит 5% (ранее — на 12 месяцев — 4%, на 18 месяцев — 4,5% годовых). Проценты выплачиваются ежеквартально.

Дополнительные взносы предусмотрены по вкладам «Комфорт» и «Пополняемый».

По вкладам «Нарастающий» и «Комфортный» возможны расходные операции.