Российские фондовые индексы в пятницу начали торги разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,17% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 816,75 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,15% и равнялся 1 667,46 пункта.

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По состоянию на утро пятницы ситуация на мировых рынках оценивается как умеренно позитивная, отмечает аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев. Ключевые азиатские биржевые индексы находятся в плюсе, фьючерсы на основные индексы США и Европы и цены на сырье тяготеют к повышению, перечисляет он.

«Полагаем, что в течение дня склонность к росту мировых рынков сохранится, а текущую неделю рынки закроют в «зеленой» зоне. В центре внимания сегодня будет ежемесячный базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, а также динамика доходов и расходов потребителей в США», — комментирует эксперт.