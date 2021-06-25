Комиссия Федеральной антимонопольной службы России оштрафовала на 300 тыс. рублей Совкомбанк за недостоверную рекламу. Об этом сообщается на официальном сайте московского антимонопольного ведомства.

«Комиссия ФАС России признала рекламу кредитной карты «Халва» ненадлежащей и вынесла ПАО «Совкомбанк» предписание о прекращении нарушения. Банку назначен административный штраф в размере 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.



Ранее в ведомство обратился гражданин с жалобой на распространение рекламы кредитной карты «Халва» от Совкомбанка на телеканале «Россия 1». В рекламе демонстрировалась сцена, в которой сотрудник банка предлагал семейной паре кредит под низкую ставку. В конце ролика крупным шрифтом сообщалась привлекательная для потребителя информация: «...Кредит до 1 000 000 р. с возвратом процентов». При этом сюжет сопровождался поясняющими сносками, указывающими на иные условия, влияющие на стоимость кредита и возможность его получения.

«Комиссия ФАС России признала, что форма и время размещения поясняющих сносок в рекламе не позволяют потребителю должным образом воспринять важную информацию. Следовательно, потребители не получали необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях кредита, влияющих на возврат процентов. Подобная реклама вводит потребителей в заблуждение, что противоречит требованиям, установленным законом о рекламе», — отмечает ФАС.