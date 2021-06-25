Абсолют Банк с 25 июня начал прием заявок по программе с господдержкой «Семейная ипотека» на новых условиях, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь получить целевой заем на покупку квартиры или рефинансировать существующий ипотечный кредит могут не только многодетные семьи, но и те жители России, кто стал родителями своего первенца и (или) последующих детей, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Право на получение кредита есть как у матери, так и у отца первого ребенка в семье», — говорится в релизе.

Оформить льготную ипотеку в Абсолют Банке можно со ставкой 5,99% годовых. Сумма кредита — от 300 тыс. до 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей для других регионов. Срок ипотеки — до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15%.

В качестве первоначального взноса, а также для частичного или полного досрочного погашения кредита в Абсолют Банке можно использовать материнский капитал.