В Гонконге на торгах Sotheby's 9 июля представят единственный лот — бриллиант весом 101,38 карата безупречной чистоты категории D огранки «груша», пишет Forbes со ссылкой на аукционный дом. Начальная цена бриллианта — 10—15 млн долларов. За бриллиант можно заплатить криптовалютой.

Торги нового формата Luxury Edit, придуманного специально для азиатского рынка, пройдут в живом режиме, сообщает издание. «Весь последний год мы наблюдали огромный спрос на драгоценные камни и другие редкие и востребованные предметы роскоши среди коллекционеров по всему миру, многие из которых принадлежат к следующему поколению, многие из них — из Азии», — цитирует деловой журнал управляющего директора международного отделения предметов роскоши Sotheby's Джоша Пуллана. По его словам, в Азии есть особенность — мужчины покупают драгоценности еще и для себя лично или для своих маленьких детей.

Sotheby's уже выставляла на торги лоты за криптовалюту. В марте 2021 года работа Бэнкси Love is the Air была продана на Sotheby's за 12,9 млн долларов. Было объявлено, что картину можно купить за эфириумы или биткоины. Торги продолжались 14 минут между четырьмя покупателями.