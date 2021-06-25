Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» подтвердило кредитный рейтинг СМП Банка на уровне «A.ru» со «стабильным» прогнозом, сообщается на сайте агентства.

Как отмечается в сообщении НКР, сильные рыночные позиции сочетаются у банка с приемлемой диверсификацией бизнеса. «Бизнес-модель достаточно диверсифицирована по операционным доходам и по структуре активов в силу сфокусированности на корпоративном кредитовании с одновременным поддержанием значительного портфеля ценных бумаг и высокой доли средств в межбанковском кредитовании», — пишут эксперты. Они напоминают, что портфель ценных бумаг СМП Банка характеризуется высоким кредитным качеством.

Однако одновременно с этим наблюдается снижение рентабельности: по итогам 12 месяцев, завершившихся 31 марта 2020 года, показатель ROE (по РСБУ) составлял 17,3%, а по итогам 12 месяцев, завершившихся 31 марта 2021 года, он упал до 3%. НКР отмечает зависимость рентабельности от финансового результата по операциям с ценными бумагами. Главной причиной снижения рентабельности за период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года стал убыток от операций с ценными бумагами в размере 500 млн рублей, тогда как годом ранее был зафиксирован доход более 7,1 млрд рублей. Вместе с тем НКР ожидает роста показателей рентабельности по итогам 2021 года по мере расширения бизнеса и увеличения процентных доходов при более низкой стоимости риска по кредитному портфелю, чем в 2020 году.

Структура фондирования банка характеризуется умеренной диверсификацией, отмечают эксперты. За 12 месяцев, завершившихся 31 марта 2021 года, имеющийся запас ликвидных активов обеспечил практически пятикратное покрытие средств крупнейшего кредитора и более чем двукратное покрытие средств десяти крупнейших кредиторов. Структура фондирования в достаточной степени сбалансирована по источникам: в среднем около 45% за указанный выше период приходилось на долю средств физических лиц, однако среди них отмечается высокая доля крупных вкладчиков.

Банк демонстрирует адекватную достаточность капитала и сравнительно низкую склонность к риску, указывают в НКР. «Достаточность капитала СМП Банка находится на адекватном уровне. На 1 апреля 2021 года норматив Н1.0 равнялся 15,4%, Н1.1 — 11,2%, Н1.2 — 12,7%. Корректировка резервов, осуществленная НКР по результатам углубленного анализа не менее чем 30 крупнейших риск-позиций, составляет около 6% регулятивного капитала, а скорректированные показатели достаточности капитала превышают регулятивные минимумы с учетом надбавок», — поясняют аналитики.

«В силу системной значимости СМП Банка мы оцениваем вероятность предоставления ему экстраординарной поддержки со стороны Банка России как умеренную, вероятность системной поддержки косвенно учитывает бизнес-позиции акционеров», — говорится в релизе.

К повышению кредитного рейтинга или улучшению прогноза могут привести значимый рост диверсификации бизнеса по контрагентам и операционному доходу, повышение показателей рентабельности при условии поддержания текущих показателей достаточности капитала и ликвидности.

Кредитный рейтинг может быть снижен или прогноз может быть ухудшен в случае значительного падения показателей достаточности капитала в сочетании с заметным снижением уровня рентабельности и увеличением склонности к риску, а также в случае ухудшения позиции по ликвидности.