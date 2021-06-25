Компания «Совкомбанк Жизнь» из группы Совкомбанка увеличила уставный капитал с 520 млн до 600,002 млн рублей. Об этом сообщил страховщик, уточнив, что на днях внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ.

Решение об увеличении уставного капитала за счет нераспределенной прибыли было принято общим собранием акционеров в октябре 2020 года, указано в релизе.

Уставный капитал компании разделен на 6,5 тыс. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 92 308 рублей за акцию.

«Увеличение уставного капитала вызвано новыми законодательными требованиями к уставному капиталу страховщиков, вступающими в силу 1 января 2022 года. Мы всегда действуем проактивно в вопросах финансовой устойчивости и платежеспособности», — комментирует президент АО «СК «Совкомбанк Жизнь» Жанна Гончарова.



«Маржа платежеспособности компании на конец 2020 года в 3,5 раза превышала установленный законодательством норматив», — подчеркнула она.