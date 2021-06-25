Для представителей всех поколений самой актуальной целью накоплений оказалось формирование финансового резерва (30%), следует из анализа онлайн-сервиса «Цели» от «Сбера». Такие данные приводятся в исследовании , проведенном компанией «Сбер Управление активами» в преддверии Дня молодежи.

Согласно исследованию, в среднем зумеры откладывают на недвижимость 500 тыс. рублей, на автомобили — по 300 тыс. рублей, в «финансовую подушку» — 111 тыс. рублей, на ремонт — 115 тыс. рублей, на свое дело — 93 тыс. рублей. Миллениалы формируют более значимый капитал на аналогичные цели: порядок сумм увеличивается на 25—30%. Иксы могут похвастаться крупными накоплениями: недвижимость — 920 тыс. рублей, автомобиль — 373 тыс. рублей, финансовый резерв — 146 тыс. рублей. Представители этого поколения стремятся инвестировать в себя: копят на образование по 128 тыс. рублей, а на ремонт выделяют по 124 тыс. рублей. Бумеры направляют более скромные суммы (на 5—10%), чем иксы, на недвижимость, автомобиль, финансовый резерв и образование, а свое дело и ремонт получают равное внимание: 89 тыс. и 88 тыс. рублей соответственно.

При этом самая популярная частота пополнения копилки — раз в неделю: 35% зумеров откладывают еженедельно, 27% — несколько раз в неделю, 20% — ежемесячно. Среди тех, кто ежедневно направляет денежные средства в копилку, каждый пятый (20%) — из поколения Z, а 62% — миллениалы. Аналитики отмечают, что 32% игреков пополняют копилки еженедельно, 23% — ежемесячно. Каждый четвертый (26%) представитель поколения X откладывает деньги раз в месяц или реже одного раза в месяц. Менее активно сервисом пользуются бумеры — 66% представителей этого поколения увеличивают «подушку безопасности» онлайн раз в месяц или реже.

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Кроме того, эксперты отмечают разницу в соотношении расходов пользователей онлайн-сервиса «Сбера» по управлению личными финансами «Анализ финансов» в зависимости от их возраста. Так, в топ-5 расходов зумеров вошли традиционные почти для всех поколенческих групп супермаркеты (11,24%), далее следуют рестораны и кафе (9,56%), одежда и аксессуары (7,52%), отдых и развлечения (7,52%) и транспорт (7,31%). На вторую строчку аналогичного рейтинга миллениалов попали коммунальные платежи, связь и Интернет (8%), из-за которых рестораны и кафе (7,84%) ушли на третье место, а транспорт оказался за пределами пятерки.

«В ренкинге расходов иксов на третью строчку поднялись красота и здоровье (6,89%), а замкнули пятерку расходы на товары для дома (6,53%). Бумеры в первую очередь тратят денежные средства на коммунальные платежи, связь и Интернет (14%), далее следуют супермаркеты (11,86%), здоровье и красота (7,53%), а также выдача наличных (6,1%). Кстати, наличные вошли в пятерку популярных расходов только у представителей этого поколения», — говорится в релизе.

При изучении данных аналитики опирались на классификацию, предложенную Pew Research Center: