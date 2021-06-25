Председатель Европейского совета Шарль Мишель подтвердил в пятницу, что саммит ЕС принял политическое решение в очередной раз продлить на шесть месяцев экономические санкции против России, передает ТАСС.

«Мы решили продлить наши экономические санкции против России. Москва должна сделать все для выполнения Минских соглашений», — написал Мишель в Twitter.

Ранее о продлении санкций сообщил ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Евросовете.

«В рамках дискуссии по России был, как обычно, затронут вопрос реализации Минских соглашений [по урегулированию конфликта на востоке Украины]. Все согласились, что никакого значительного прогресса нет. Наоборот, в последние месяцы мы видели тревожные события на границе Украины и России. Поэтому никто не выступил против продления санкций еще на шесть месяцев», — сказал собеседник агентства.

По словам дипломата, сразу после саммита будет запущена формальная процедура, которая завершится в ближайшие недели публикацией соответствующих нормативных актов в Официальном журнале Евросоюза. После этого санкции официально будут продлены до 31 января 2022 года.



В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.