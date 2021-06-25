Инфляционные ожидания населения сохранялись в июне на повышенном уровне и даже увеличились, свидетельствуют данные, представленные в очередном комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» .

Согласно опросу ООО «инФОМ», проводимому по заказу ЦБ, респонденты оценивают инфляцию в ближайшие 12 месяцев в 11,9%. Таким образом, после просадки в мае до 11,3% показатель вернулся к значению апреля; тогда отмечалось, что это максимальный уровень с февраля 2017 года.

Рост инфляционных ожиданий происходил только за счет респондентов без сбережений, а ожидания респондентов со сбережениями продолжили снижаться второй месяц подряд. Это может быть связано с большей чувствительностью ожиданий респондентов со сбережениями к начавшемуся повышению процентных ставок, рассуждают в ЦБ.

Инфляционные ожидания населения до конца текущего года в июне также выросли: доля респондентов, ожидающих, что к концу года инфляция будет заметно выше 4%, достигла 61% (плюс 3 процентных пункта к маю) — это максимальное значение с февраля 2017 года. Инфляционные ожидания на три года вперед почти не изменились.

Наблюдаемая населением инфляция в июне почти не изменилась, показал опрос. Ее медианная оценка составила 14,9% (плюс 0,1 п. п.).

«Рост оценок наблюдаемой инфляции также происходил только в подгруппе респондентов без сбережений. Он был прежде всего связан с ростом цен на отдельные часто покупаемые населением товары. В июне респонденты заметно чаще, чем в предыдущем месяце, говорили об удорожании строительных материалов и ряда продовольственных товаров (в том числе мясной и молочной продукции)», — отмечается в обзоре.

По данным мониторинга Банка России, краткосрочные ценовые ожидания предприятий также продолжили расти. Повысились и прогнозы инфляции профессиональных аналитиков на 2021 год, они находились в интервале 4,8—5%.

«Опрошенные Банком России аналитики ожидают, что в 2021 году инфляция составит 4,9%. Прогнозы аналитиков на 2022 год в мае — июне незначительно снизились и составили 3,8—4%. Прогноз на 2023 год остался на уровне 4%», — указано в материале.

По оценке Банка России, баланс инфляционных рисков значимо смещен в сторону проинфляционных. Инфляционное давление оказывают устойчивые факторы, связанные с продолжающимся повышением спроса, опережающим возможности расширения предложения. Это облегчает предприятиям перенос в цены возросших издержек, поясняют в ЦБ. При этом находящиеся на повышенном уровне инфляционные ожидания создают риски вторичных эффектов.

«С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России вблизи 4% во втором полугодии 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем», — заключают в Центробанке.



В числе прочего в обзоре отмечается, что «индекс потребительских настроений в июне изменился незначительно (плюс 0,3 пункта к маю), оставаясь вблизи максимальных значений с августа 2020 года. Индекс ожиданий уменьшился (минус 0,8 п.), индекс текущего состояния вырос (плюс 1,9 п.), в основном за счет повышения оценок изменения личного материального положения за год, и достиг максимальных значений с августа 2020 года».