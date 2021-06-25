Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило для Московского Кредитного Банка прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента с «негативного» на «стабильный» и подтвердило РДЭ на уровне «ВВ». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

Там поясняется, что рейтинговое действие последовало за изменением прогноза по операционной среде в России с «негативного» на «стабильный». «Негативное влияние пандемии на российскую экономику обусловило лишь умеренное ослабление качества активов и прибыльности российских банков в 2020 году. По нашим ожиданиям, рост реального ВВП в России восстановится до 3,7% в 2021 году после сокращения на 3% в 2020 году, и это должно поддержать банковский сектор в 2021 году», — пишут аналитики.

Пересмотр прогноза по РДЭ банка также отражает ограниченное влияние экономического спада на его показатели качества активов и прибыльности и более сильную способность МКБ покрывать убытки с момента предыдущего пересмотра рейтинга в сентябре 2020 года, указывают в Fitch.

«Мы отмечаем восстановление прибыльности от основной деятельности до отчислений под обесценение у банка во втором полугодии 2020 года — I квартале 2021 года после снижения в первом полугодии 2020 года, а также укрепление базового капитала за счет вторичного публичного размещения во II квартале 2021 года», — добавляют эксперты.

В релизе отмечается, что качество активов МКБ подкрепляется существенным объемом низкорисковых сделок обратного РЕПО и ликвидными активами в основном инвестиционного уровня, в то время как основным источником кредитного риска является кредитный портфель банка (34% активов). Аналитики уточняют, что обесцененные кредиты у банка составляли 5% от валовых кредитов на конец I квартала 2021 года и имели приемлемое покрытие индивидуальными резервами на кредитные потери на уровне 67%.



«Fitch расценивает способность МКБ покрывать дополнительные убытки за счет капитала как ограниченную. Вместе с тем мы не ожидаем, что потери по кредитам окажут прямое влияние на капитал, благодаря значительной подушке прибыли до отчислений под обесценение и лишь умеренным объемам остаточных высокорисковых активов», — отмечается в обзоре.