Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки РФ к нормативам достаточности капитала банков на уровне 0% от взвешенных по риску активов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как поясняется, Центробанк, принимая это решение, исходил, в частности, из динамики кредитной активности и кредитных рисков.

«Кредитование экономики банковским сектором растет устойчивым темпом, — констатируют в ЦБ. — Годовые темпы роста задолженности составили 13,9% на 1 июня 2021 года, но наблюдается ускорение кредитования физических лиц».

В сегменте необеспеченного потребительского кредитования годовые темпы роста ссудной задолженности составили 15,2% на 1 июня 2021 года. «Опережающий индикатор кредитной активности — приведенный к годовому выражению темп роста задолженности за последние три месяца, который составил около 19% на 1 июня 2021 года, — указывает на ускорение кредитования», — отмечается в релизе. При этом Центробанк напоминает, что для купирования рисков ускоренного роста задолженности по необеспеченным потребительским кредитам он ранее принял решение о возврате с 1 июля 2021 года к действовавшим до начала пандемии макропруденциальным требованиям.

ЦБ с 1 июля повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам Центробанк планово завершает введенные ранее регуляторные послабления и возвращается к действовавшим ранее макропруденциальным требованиям по вновь выдаваемым кредитам.

«В случае сохранения тенденции к ускоренному росту кредитования, значительно опережающему рост доходов населения, Банк России рассмотрит вопрос о дальнейшем повышении макропруденциальных надбавок по необеспеченным потребительским кредитам. При этом будут учитываться положение банковского сектора и динамика кредитования в целом, в том числе на фоне ухудшения эпидемической ситуации», — говорится в сообщении.

В сегменте ипотечного жилищного кредитования годовые темпы роста ссудной задолженности остаются высокими — 26,4% по ипотечным кредитам в рублях на 1 июня 2021 года.

«Изменение с 1 июля 2021 года условий государственной ипотечной программы субсидирования процентной ставки позволит сократить повышенный спрос на жилье в инвестиционных целях, наблюдаемый в крупнейших городах, — ожидает регулятор. — Это окажет «охлаждающее» воздействие на динамику цен на недвижимость, будет способствовать сбалансированному росту данного сегмента и сохранению доступности жилья для граждан».

Банк России также напоминает, что для поддержания стандартов ипотечного кредитования ранее было принято решение о повышении с 1 августа 2021 года надбавок по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15% до 20%.

ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке Свое решение регулятор объяснил ускоренным ростом цен на жилую недвижимость, который существенно опережал увеличение доходов населения.

Также ЦБ в решении о сохранении нулевой антициклической надбавки принял во внимание устойчивость банковского сектора и меры по поддержке граждан и бизнеса, следует из релиза.

По данным ЦБ, банковский сектор обладает значительным запасом капитала в размере 6 трлн рублей, а также макропруденциальным буфером капитала в размере 641 млрд рублей, который может быть распущен по решению Банка России. Часть накопленного макропруденциального буфера в размере 124 млрд рублей будет распущена банками с 30 июня 2021 года в соответствии с решением ЦБ. Эта мера, как поясняется, позволит обеспечить выход банков из временных регуляторных послаблений, введенных в начале пандемии, без существенного негативного влияния на нормативы достаточности капитала.

«С учетом возврата Банка России к макропруденциальным мерам, действовавшим до начала пандемии, в сегментах ипотечного и необеспеченного потребительского кредитования, а также ухудшения эпидемической ситуации изменение значения национальной антициклической надбавки нецелесообразно», — заключает регулятор.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки РФ, пройдет в сентябре 2021 года.



Согласно разъяснениям на сайте ЦБ, в российском макропруденциальном регулировании такой инструмент, как контрциклический буфер капитала, применяемый всеми регуляторами в соответствии с требованиями «Базеля III», получил название национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала банков. ЦБ принимает решения о ее величине на основе анализа показателей, характеризующих состояние кредитного цикла. Уровень системных рисков банковского сектора, связанных с состоянием кредитного цикла, определяется на основе мониторинга динамики кредитной активности, а также финансового состояния банков и их заемщиков. Эти показатели анализируются в увязке с ожидаемым изменением макроэкономических условий и других финансовых показателей, в частности показателей кредитного гэпа — отклонения фактического значения отношения кредитов, скорректированных на валютную переоценку, к ВВП от его долгосрочного тренда. Если значение кредитного гэпа находится в отрицательной области, это позволяет характеризовать ситуацию как нисходящую фазу кредитного цикла, в положительной — как восходящую фазу.