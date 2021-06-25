Неквалифицированные инвесторы до 1 октября текущего года смогут приобретать облигации с ипотечным покрытием, а также иные облигации российских эмитентов только при наличии у таких бумаг или их эмитента, предоставившего обеспечение, рейтинга не ниже «ruВВB+» от «Эксперт РА» или «ВВB+(RU)» от Аналитического кредитного рейтингового агентства, следует из сообщения на сайте регулятора и разъяснений АКРА.

«В целях применения подпункта «б» пункта 2 части 8 статьи 11 федерального закона от 11 июня 2021 года № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установить следующие уровни кредитного рейтинга облигаций либо эмитента облигаций или лица, предоставившего обеспечение по облигациям: «ruВВB+» — по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации рейтингового агентства «Эксперт РА»; «ВВB+(RU)» — по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации Аналитического кредитного рейтингового агентства», — сообщает регулятор.

В части 8 статьи 11 указанного закона говорится об условиях, при которых до 1 октября 2021 года могут заключаться сделки по приобретению ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, с клиентом — физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, или по его поручению и за его счет кредитной либо некредитной финансовой организацией. Подпункт «б» пункта 2 предполагает, что сделки по приобретению облигаций с ипотечным покрытием, а также иных облигаций российских эмитентов, за исключением структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги, и облигаций, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления ряда обстоятельств, могут заключаться, если кредитный рейтинг облигаций либо эмитента облигаций или лица, предоставившего обеспечение по облигациям, находится не ниже уровня, установленного советом директоров Банка России.

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«До 1 октября 2021 года физические лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, смогут приобретать облигации с ипотечным покрытием, а также иные облигации российских эмитентов только при наличии у таких ценных бумаг или их эмитента, предоставившего обеспечение, кредитного рейтинга АКРА на уровне не ниже «ВВВ+(RU)» по национальной шкале», — отмечается, в частности, в сообщении АКРА.



Как напоминает ТАСС в заметке на эту тему, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право Центробанку ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, если по ним предоставляется неполная или недостоверная информация, а также если принятие решения требует наличия опыта работы на финансовом рынке и специальных знаний. Закон обязывает финансовые организации выкупать у потребителей финансовый инструмент и возмещать понесенные расходы, если создается существенная угроза правам и законным интересам граждан.