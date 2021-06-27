«ВТБ Капитал Инвестиции» предлагают новые стратегии ОПИФ: «ВТБ — Фонд Глобальная аллокация», «ВТБ — Фонд Акции развивающихся стран», «ВТБ — Фонд Умеренно консервативный. Доллары» и «ВТБ — Фонд Умеренно консервативный. Рубли». Линейка открытых фондов (ОПИФ) под управлением «ВТБ Капитал Инвестиций» достигла 25 фондов, сообщает пресс-служба брокера.



«ВТБ — Фонд Глобальная аллокация» — это стратегия, целью которой является получение дохода за счет участия в долгосрочном росте глобального финансового рынка. В качестве механизма активного управления стратегией («активной аллокации») используется математическая модель всемирно известных экономистов Фишера Блэка и Роберта Литтермана. Ребалансировка портфеля стратегии проходит ежеквартально. Внутриквартальные ребалансировки возможны в случае изменения взгляда на ожидаемую доходность по отдельным классам активов. Механизм активной аллокации позволяет более эффективно: распределять капитал между классами активов в зависимости от фазы глобального экономического цикла и локальных циклов, а также использовать кратковременные рыночные дислокации отдельных регионов / классов активов с целью достижения дополнительной доходности.

«ВТБ — Фонд Акции развивающихся стран» нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции эмитентов развивающихся стран. Стратегия рассчитана на инвесторов, толерантных к высокому уровню риска. Валюта инвестирования — доллары США. Фонд позволяет получить доступ к широкому разнообразию быстрорастущих компаний в развивающихся странах. Все полученные дивиденды реинвестируются внутри ПИФ. «Таким образом, российский неквалифицированный инвестор получает уникальную возможность инвестирования в акции с широкой географической диверсификацией среди развивающихся стран внутри российской юрисдикции. Фонд позволяет инвестировать от 1 тыс. рублей и представляет клиенту готовое инвестиционное решение без необходимости самостоятельного управления и сложного поиска акций компаний разных развивающихся стран», — поясняется в релизе.

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«ВТБ — Фонд Умеренно консервативный. Доллары» — это долларовый портфель с умеренно консервативной стратегией. Валюта инвестирования — доллары США. Стратегия активного управления данным ОПИФ подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками глобальных акций и еврооблигаций развивающихся рынков, включая Россию и СНГ, исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. Ребалансировка долей акции/еврооблигации осуществляется на основе многофакторной аллокационной модели. Максимальная доля акций в портфеле может достигать 30%. Стратегия нацелена на получение дохода выше ставки по депозитам в долларах США и характеризуется средним уровнем риска.

«ВТБ — Фонд Умеренно консервативный. Рубли» — это рублевый портфель с умеренно консервативной стратегией. Валюта инвестирования — рубли. Стратегия активного управления этим фондом подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынком акций и облигаций, исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. Максимальная доля акций может достигать 30%. «Сочетание инструментов с фиксированной доходностью и акций российских компаний обеспечивает достижение компромисса между долгосрочным приростом капитала и необходимостью ограничения уровня риска, эффективное распределение между классами активов для улучшения соотношения риск/доходность, а также устойчивый денежный поток от купонных и дивидендных выплат», — говорится в релизе.

Приобрести инвестиционные паи открытых фондов можно онлайн через «Кабинет клиента» или в офисах банков-партнеров и управляющей компании.

