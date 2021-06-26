Белорусское правительство намерено воспользоваться услугами десяти российских банков и брокеров для размещения государственных облигаций в России. Это следует из постановления Совета министров республики, опубликованного в субботу на Национальном правовом портале .

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 мая подписал указ «О привлечении внешних государственных займов», которым Совету министров предписано в 2021—2023 годах разместить в России гособлигации на сумму до 100 млрд российских рублей со сроком обращения не менее 1 092 дней.

Согласно постановлению правительства, Министерству финансов поручено заключить соглашение об оказании услуг по организации эмиссии гособлигаций со следующими организациями: Газпромбанк, БКС Банк, «ВТБ Капитал», Московский Кредитный Банк, Россельхозбанк, СКБ-Банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, банк «Ак Барс», ООО «УНИВЕР Капитал».

Ранее сообщалось, что указ о размещении в России облигаций на 100 млрд российских рублей издан в целях «рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь».