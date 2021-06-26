График биткоина показывает формирование «креста смерти», который может означать дальнейшее снижение его курса, однако в долгосрочной перспективе рост самой популярной криптовалюты неизбежен, считают опрошенные РИА Новости эксперты.



«Фигура «креста смерти» прослеживается, но любое рыночное движение — даже падение — это возможность для извлечения прибыли. Формирование «креста смерти», который может говорить о дальнейшем снижении курса биткоина, можно выгодно использовать в шорт-позициях. С другой стороны, этот крест видим не только мы, а вообще все участники рынка, и сейчас может сложиться забавная ситуация, когда все бросятся вставать в шорт-позицию. А биткоин возьмет и вырастет в цене», — говорит основатель DAOconsensus Илья Чураков.

Официальный представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко указывает, что эта фигура не означает «смерть» биткоина. «Крест смерти» в среднесрочной перспективе может означать снижение курса биткоина в перспективе двух месяцев. Но в краткосрочной перспективе у трейдеров все еще есть возможность прокатиться на локальных волнах роста и спада. В долгосрочной перспективе я остаюсь уверена в том, что биткоин будет расти, и других вариантов здесь нет. Вопрос не в том, вырастет ли он или нет, а в том, насколько быстро и до каких высот дойдет уже этой зимой», — добавила эксперт.

По ее прогнозам, до конца лета биткоин может упасть до 25 тыс. долларов, но его сразу же будут откупать «киты» и другие инвесторы, которые уже не первый раз видят взлеты и падения крипторынка. «Даже если биткоин пробьется к 25 тыс. долларов, мы сразу увидим отскок из-за исполненных ордеров на покупку. Наиболее вероятным остается колебание биткоина в промежутке между 30 тысячами и 35 тысячами долларов на протяжении нескольких недель, затем пробив к 27 тысячам — 25 тысячам долларов, отскок обратно к 30 тысячам долларов, боковое движение в течение еще нескольких недель, а потом вновь рост сначала к 40 тысячам долларов, а потом и к 60 тысячам долларов уже ближе к зиме и Рождеству», — считает Максименко.

По словам Чуракова, в ближайшие пару недель биткоин будет тестировать уровень 30 тыс. долларов, периодически пробивая его и уходя ближе к 28 тыс., а возможно, и к 25 тыс. «Если говорить о среднесрочной перспективе, то китайский эффект развеется ближе к началу августа, а с октября, как я думаю, пойдет новый виток роста курса. К концу года у биткоина есть шансы и превысить 50 тысяч долларов, что, на мой взгляд, очень скромный прогноз, и обновить исторический рекорд, подскочив до 80 тысяч долларов. Итого умеренный прогноз на конец года по биткоину — 65 тысяч долларов», — заключил он.